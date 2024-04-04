منصة عالمية تعتذر من نانسي عجرم .. لهذا السبب

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ميرنا وليد - بيروت - إعتذر موقع يوتيوب من الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لخسارتها مئات ملايين المشاهدات من قناتها الخاصة، وأعلنت في بيان اعتذارها عن الخطأ الفني الذي حدث، وأعادت المشاهدات.
وكانت نانسي عجرم من بين مجموعة فنانين عالميين تعرضوا لهذه المشكلة مثل ريهانا، بيونسيه، ذا ويكند، ولكن بعد جدل كبير واتهامات أصدرت إدارة يوتيوب بياناً توضيحياً حول "المشاهدات الوهمية".
وبحسب البيان، وقع خطأ فني منذ عدة أسابيع أثّر على عدد المشاهدات الظاهرة على يوتيوب لبعض قنوات الفنانين، ومن بينهم نانسي عجرم. وتم حل المشكلة، ولم يتم فقدان أي مشاهدات، وعادت الأرقام كما كانت .
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