صلاح عبدالله يرفض العمل مع أحمد حلمي وكريم عبد العزيز لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - حل الفنان الكبير صلاح عبدالله ضيف حلقة اليوم الخميس من برنامج "حبر سري" تقديم أسما إبراهيم ويعرض طوال شهر رمضان على قناة "القاهرة والناس".

وتحدث الفنان صلاح عبدالله عن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، وعن علاقته بنجوم الوسط الفني، إلى جانب الكشف عن أسرار وخبايا لأول مرة.

وعن ممثلين الجيل الحالي الذي يتمنى العمل معهم قال: "نفسي أمثل مع اللي ممثلتش معاهم، زي كريم عبد العزيز وأحمد حلمي، حظي قليل اني مامثلتش معاهم حتى مامثلتش معاهم وهم صغيرين، في نجوم ميجا ستارز مثلت معاهم وهم شباب صغيرين، وهيبقى فيه مشكلة ان بعد التصريح اللي انا قولته ده لو جالي شغل مع كريم أو حلمي هعتذر عنه ودي تركيبتي، لأن عمري ما قولت أني أنا نفسي اشتغل مع حد وأنا بحبهم بس وارد يكونوا مش بيحبوني وعارف إنه صعب ودي هبة من عند الله، صعب أن يبقى في حد في الوسط الفني مابيحبنيش".

واستكمل: "وكنت المفروض هطلع ضيف شرف في مسلسل كوبرا مع محمد عادل إمام لكن كل ما يطلبوني بكون مزنوق في تصوير مسلسل عتبات البهجة وفي العتاولة وبالذات الفترة اللي أنا روحت فيها أصور في لبنان وكان نفسي ان شاء الله أطلع معاه مشهد وبحب محمد إمام أوي، وأحمد شفيق المخرج كان أول إخراج له مع العبد لله".

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