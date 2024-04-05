شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل محارب الحلقة 25.. حسن الرداد يهرب من الشرطة.. وإنجى تحاول قتل عنتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "محارب" الذي يعرض على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً، ضمن مسلسلات رمضان 2024، إعلان الحاج مرزوق الوقوف في ظهر عزيز محارب "حسن الرداد" رغم المشكلات والتشاحن بين أفراد العائلة، وذلك بعد إظهار محارب حبه لعائلته أمام الجميع.

وبعد لم شمل العائلة، ينجح محارب في الهروب قبل قدوم الشرطة التي أتت لإخماد المشاجرة التي وقعت بين عائلة المحاربة والحاج مرزوق.

ويزور عنتر منزل عجمي وهو في حالة سكر شديدة، لكن يطرده محمود البزاوي وينهى ما تم بينهما بشأن خطوبته لابنته إنجي "ناهد السباعي"، والتي خرجت من غفرتها تحاول قتله.

يعرض مسلسل محارب بطولة حسن الرداد على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا، ويعرض على CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ويشارك فى بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

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