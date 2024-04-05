شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 25 .. مشهد مواجهة بين أحمد العوضى ورياض الخولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث أقام عرب - أحمد العوضي، افتتاحا كبيرا لمتجر الخشب الذي امتلكه هو والجياشين، وقام بعمل خصومات كبيرة على الخشب، وخرج عبد ربه - رياض الخولي من متجره، فذهب له عرب وحدثت مواجهة بينهما، وتوعد له عرب أنه سيأخذ حقه منه، كما كشف له عبد ربه أنه من قتل أبوه، فتوعد عرب أنه سيأخذ حق أبيه أيضا.

وكانت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، كشفت الكثير من الأحداث، حيث تعافى عرب - أحمد العوضي، من المخدرات، وقرر هو وأبو عمار وأصدقاؤه أن يفتح متجر خشب جديد، وطلب عرب من أبو عمار أن تكون صباح - وفاء عامر شريكة له في المتجر، وعندما اعترضت صباح لأن عبد ربه - رياض الخولى سلب منها كل ممتلكاتها، فقال عرب إنه يريد مشاركتها بإسمها فقط، ووافقت صباح.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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