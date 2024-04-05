شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: إشادات الجمهور من داخل وخارج مصر بمسلسل مليحة أسعدتنى كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم دياب عن سعادته البالغة بردود الفعل الإيجابية التى تلقاها عن مسلسل مليحة، أولى بطولاته المطلقة، قائلا إنه تلقى العديد من الإشادات سواء من داخل مصر أو خارجها.

وتابع خلال حواره لـ ”الخليج 365”: "إشادة الجمهور بتقديمنا عملا كاملا عن القضية الفلسطينية أسعدنى كثيرا"، لافتا إلى أنه من أكثر التعليقات التى جاءته على العمل وتأثر بها، قول أحدهم "ينصر دينكم إنكم قدمتوا مسلسلا يحكى عن معاناة الشعب الفلسطينى بهذا الشكل".

أبطال مسلسل مليحة

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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