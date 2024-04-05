أمير المصري يكشف صوراً من كواليس تصوير مسلسل "مليحة"

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أمير المصري، مع متابعيه عبر حسابه الرسمي، صورا من كواليس تصوير مسلسل "مليحة".

وظهر في الصور مشهد كتب كتاب أمير المصري على مروة أنور في الحلقة الثامنة، وسط حضور أهله وأصدقائه، ومنهم الممثلة المصرية ميرفت أمين، والفنان المصري دياب، وعدد آخر من الممثلين.

ومسلسل "مليحة" من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وبطولة عدد من الممثلين، من بينهم: أمير المصري، ودياب، وأشرف زكي، وميرفت أمين، وسيرين خاس، وحنان سليمان، وغيرهم.

وتدور أحداث المسلسل حول أسرة فلسطينية تحاول العودة لـغـزة عن طريق مصر، ولكن تواجه العديد من الصعوبات.



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