الكشف عن وصية والدة سيرين عبد النور بعد وفاتها

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ميرنا وليد - بيروت - كشفت شقيقة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، ملكة الجمال سابين نحاس، عن وصية والدتهما الراحلة، والتي توفيت منذ أيام بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
وبمقطع فيديو شاركته مع الجمهور عبر حسابها الخاص، شكرت سابين المتابعين على مساندتهم لها ولشقيقتها سيرين عبد النور في ظروفهما الصعبة، مؤكدة أنهما حالياً في حال أفضل.
وقالت سابين: "قبل ساعات من وفاتها، قمت برفع جهاز التنفس الصناعي، وقالت لي لو مت أريد منكم ألا تبكوا علي، ولا ترتدوا الملابس السوداء، لأني سأكون في مكان أفضل بكثير منكم".
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