ميرنا وليد - بيروت - جو من الضحك والترفيه فعلته عائلة خالد مقداد عند حضور دعوة ابنهم الوليد الى الإفطار، وذلك برفقة أهل زوجته نور غسان.

اجتمعوا سويا، وبدأ خالد المقداد بالقول ان زوجته مروة حماد تبرد وتطئ المكيف احيانا في منزلهم، وأنها دائما ما تعتبر الأمور في منزل ابنها هي صائبة، كالديكور والطعام.

وتدخلت والدة نور غسان بالقول لوليد ان لا يجمع العائلتان مجددا، وذلك بطريقة طريفة.

الجدير ذكره ان مقاطع الفيديو الخاصة بوليد ونور دائما ما تلاقي نسب مشاهدة عالية كـ قناة عصومي ووليد.



كانت هذه تفاصيل خبر والدة نور غسان تطلب من الوليد ان لا يجمع أهله معها وزوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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