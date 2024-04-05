أحمد العوضي يوجه رسالة خاصة لـ عادل إمام خلال أحداث مسلسل "حق عرب"

ميرنا وليد - بيروت - وجه الممثل المصري أحمد العوضي، ضمن أحداث مسلسل "حق عرب" في الحلقة الخامسة والعشرون منه، رسالة خاصة للممثل المصري عادل إمام.

وفي التفاصيل، أعاد العوضي ضمن أحداث الحلقة، المشهد الشهير لعادل إمام من فيلم "سلام يا صحبي" قال العوضي خلال المشهد: "فاكر يا سيحة مشهد الزعيم عادل إمام بتاع 2 ونص وأنا بحب الزعيم ومن عشاق الزعيم ومن أحب الزعيم عرب السويركي هيعمل خصم على الخشب 30 %".

ومسلسل "حق عرب" من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، وبطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران.



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