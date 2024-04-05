شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: ارتدائى أفرول القوات المسلحة خلال مسلسل مليحة شرف ما بعده شرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم دياب تفاصيل أكثر عن دوره في مسلسل مليحة، الذى يعرض خلال الوقت الحالى في موسم دراما رمضان 2024، قائلا: "أنا أقدم دور ضابط قوات مسلحة، وهى من أشرف الكيانات الموجودة فى العالم، وليس فى مصر فقط".

وتابع خلال حواره لـ "الخليج 365 أن فكرة أن يرتدى «الأفرول» الخاص بالقوات المسلحة وتجسيد دور ضابط شرف ما بعده شرف، لافتا إلى أنه يحمد الله أن الجمهور متقبل الدور والشخصية التى يجسدها.

كما أوضح قائلا: " لا يوجد شخصية شريرة قدمتها خلال أعمالى السابقة إلا وأحبها الجمهور، وتفاعل معها بشكل كبير، خاصة عندما يكون هناك جزء به مزحة كوميدي"، موضحا: "الناس ارتبطت بالشخصيات التى قدمتها من قبل، وهى نعمة من ربنا إن الناس تقبل أى شخصية أقدمها ويتفاعلوا معها، والتغيير هذا العام كان مطلوبا، وربنا سبحانه وتعالى قدر لى ترتيب خطواتى فى أن أقدم شيئا مختلفا هذا العام".

أبطال مسلسل مليحة

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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