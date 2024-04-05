شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 26.. هل تنجح ريهام حجاج في خطتها على السوشيال ميديا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، خطرت ببال صدفة- ريهام حجاج، فكرة بأن تقوم بعمل لايف علي السوشيال ميديا، لتحكي فيه مشكلة طالب الثانوية العامة الذي يريد الالتحاق ببطولة العالم في نفس موعد الامتحانات، وكان مدير المدرسة قد رفض الأمر رفضا قاطعا، فهل ستنجح خطة صدفة؟ هذا ما سنعرفه خلال أحداث الحلقة السادسة والعشرين.

وكشفت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل صدفة الكثير من الأحداث، حيث قررت حنان- رحاب الجمل،أن تقيم عزاء ابنها صاصا- أحمد أبو زيد، وذلك بعدما رفض تطليق نوجه- رباب ممتاز، فاعتبرته أنه قد مات، وظلت صدفة- ريهام حجاج تواسيها، وفي النهاية أقنعتها أن تقوم بالدعاء على نوجة بدلا من إقامة عزاء لابنها.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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