هل يخطط ترافيس كيلسي وتايلور سويفت لإنجاب طفل؟

تستمر العلاقة الرومانسية العاصفة بين ترافيس كيلسي وتايلور سويفت في التصاعد، حيث يقوم نجم اتحاد كرة القدم الأميركي بإسقاط تلميحات مرحة حول أسماء الأطفال المحتملة في البودكاست الخاص به.

في حين أنه لا يوجد تأكيد على خطط لطفل في الفترة القريبة، لكن تعليقات “كيلسي” الأخيرة وأفعاله تشير إلى رغبة متزايدة في الأبوّة التي يمكن أن تتداخل مع علاقته مع نجمة البوب.

حديث كيلسي عن الاطفال ليس جديدًا تمامًا، ففي حلقة سابقة من البودكاست الخاص به “New Heights” مع شقيقه جيسون، قام بممازحته عن امكانية اقتراب ان يكون ابًا.

هذه الإشارة الأخيرة لتسمية مولوده الأول “كونان” على اسم شخصية أرنولد شوارزنيغر في فيلم عام ١٩٨٢، تثير المزيد من التكهّنات حول خططه العائلية المستقبلية، إذ يقول: “قد أسمّي طفلَي الأول كونان. ربما أفعل ذلك”.

يتجلى ولع كيلسي بالأطفال بوضوح من خلال تعليقاته المرحة. فهو يشارك بنشاط في حياة بنات أخيه، ويغمرهن بالحب والاهتمام.

وبدأت سويفت بمواعدة كيلسي منذ أشهر وهما لا يتردّدان باظهار عواطفهما أمام الجميع. بالاضافة الى حضور سويفت مباريات كيلسي وحتى قبلتهما الاحتفالية بعد فوزه في سوبر بول في فبراير الفائت، يرسم صورة لعلاقتهما القوية.

يضيف دعم كيلسي الثابت لمسيرة سويفت المهنية، بما في ذلك خططه لحضور جولتها الأوروبية القادمة، طبقة أخرى من الالتزام إلى علاقتهما الرومانسية.

ويبقى أن نرى ما إذا كان مستقبلهما سيشمل الأطفال حقًا. ومع ذلك، فإن تعليقات وأفعال كيلسي الأخيرة، إلى جانب المشاعر الإيجابية من دائرتهما الداخلية، تشير إلى رغبة متزايدة في حياة عائلية يمكن أن تتشابك مع علاقته مع تايلور سويفت.

نذكر ان تايلور سويفت أصبحت مليارديرة حيث تعتبر أول فنان (ذكورا وإناثا) تتخطى ثروتها عتبة المليار دولار بفضل دخلها من الموسيقى حصرًا بحسب مجلة “فوربس”.