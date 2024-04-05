السلطات التركية تُلقي القبض على زوجة فنان مصري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت غادة نجيب زوجة الممثل المصري هشام عبدالله، أن السلطات التركية ألقت القبض عليها، بسبب منشورات مسيئة الى بلادها.

وقالت غادة في فيديو نشرته عبر صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي إنها فوجئت بأفراد من الشرطة التركية يطرقون باب منزلها ويطلبون منها ارتداء ملابسها، والخروج معهم لأحد المراكز الأمنية تمهيداً لاستجوابها.

وأوضحت أن قرار توقيفها يأتي على خلفية بعض التغريدات التي تدوّنها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أوقفت السلطات التركية زوجة الفنان واحتجزتها في سجن الأجانب بمنطقة ملاطيا التي تبعُد ألف كلم عن إسطنبول، ثم نقلتها إلى مركز احتجاز في ولاية “أرضروم”.

وذكرت تقارير إعلامية أن سبب احتجاز غادة نجيب في المرّة الأولى هو اتّهامها بقضية سياسية، وشكوك حول صلتها بمنظمات أجنبية خارج تركيا، وعلاقتها الغامضة بصحافية فرنسية ألقت سلطات باريس القبض عليها أخيراً بتهمة نشر معلومات كاذبة عن مصر والسلطات المصرية، فضلاً عن مواصلة التحريض ضد القاهرة والرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي رغم تحذير السلطات التركية لها والطلب منها التوقف عن ذلك.

يُشار إلى أن زوجة الفنان المصري هشام عبدالله اسمها بالكامل غادة محمد نجيب شيخ جميل صابوني من مواليد القاهرة، 3 شباط/فبراير 1972، هي سورية الأصل، وأُسقطت الجنسية المصرية عنها لإقامتها خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرّة بأمن الدولة.

وفي عام 2019، قضت الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة هشام عبدالله وزوجته بالسجن 5 سنوات في القضية الرقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا طوارئ، وسنة 2020 نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بإسقاط الجنسية المصرية عنها.