أحمد زاهر يردّ على اتّهام دخول بناته الفن بالوساطة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّ الفنان أحمد زاهر على الهجوم الذي تعرضت له بناته الثلاث: ليلى وملك ومنى، على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، بأن أداءهن التمثيلي ضعيف وقد دخلن الفن بالوساطة بسبب والدهن، حيث أشار إلى أن هناك لجاناً إلكترونية مدفوعة الأجر وراء الهجوم على بناته، مؤكداً أن الوساطة ليست سبباً في نجاحهنّ في الفن، وأن الموهبة هي التي تفرض نفسها على الساحة الفنية.

وقال زاهر في تصريحات إعلامية: “أي شخص يدخل الوسط الفني بالواسطة لو لم يكن موهوباً فلن ينجح، وأنا ليست لي علاقة بدخول بناتي عالم الفن، كل واحدة منهن طُلبت وحدها ولا يد لي في ذلك، لكن مَن يقولون ذلك لا بد من أن يربطوا بيني وبين هذا الأمر، والهجوم على بناتي وانتقادهن وراءه لجان مدفوعة”.

وعن مشاركته في مسلسل “نعمة الأفوكاتو” الى جانب الفنانة مي عمر، والذي أخرجه محمد سامي، قال أحمد زاهر: “قدّمت شخصية مستفزة عن الرجل الذي يقبل أن تصرف عليه امرأة، وفي رأيي أن “نعمة الافوكاتو” نجح بسبب محمد سامي، لأنه مخرج يعرف كيف يشدّ الشارع العربي لمتابعته، وأنا أكبر نجاحاتي كانت مع المخرج محمد سامي”.