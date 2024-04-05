عدم عودة ياسمين عبد العزيز لـ أحمد العوضي أصبحت محسومة.. وهذا ما حصل

ميرنا وليد - بيروت - رصد رواد مواقع التواصل الإجتماعي، قيام الممثلين المصريين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بإلغاء متابعة بعضهما البعض، بخطوة إعتبروها تأكيداً على عدم رغبتهما بالعودة لبعضهما البعض.



وكان قد تداول المتابعون، مقطع فيديو رصد ردة فعل ياسمين عبد العزيز، عند رؤيتها أحمد العوضي للمرة الأولى بعد طلاقهما.

وقد رأى الجمهور أن علامات الحزن كانت واضحة على وجه ياسمين.

وقد تواجدت ياسمين عبد العزيز في سحور فني بإحدى المناسبات جمعها بطليقها أحمد العوضي، وذلك للمرة الأولى بعد انفصالهما، في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، وقد حضره مجموعة من الفنانين.

والتقط العديد من الحضور الصور مع ياسمين وأحمد، خلال مغادرتهما السحور، وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها أحمد وياسمين في المكان نفسه، منذ إعلان طلاقهما قبل عدة أشهر، لكن لم يعرف ما إذا كان هناك لقاء وجهًا لوجه بين الثنائي أم كان ظهوراً عابراً، حيث لم تُلتقط صور لهما معاً في الحدث.