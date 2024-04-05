شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 26.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 26، بطولة خالد النبوي على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحاً، وعلى قناة drama dmc يعرض الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحاً، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

كانت قد شهدت الحلقة 25 من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوى والكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث، وكان أهمها، تكليف مختار أبو المجد لشقيقته مديحة (نشوى مصطفى) بعرض استضافة مدام مى (حلا شيحة) في منزل الإمبراطورية، بعدما طلب منها طليقها كريم الدالي إخلاء المنزل.

وشهدت تلك الحلقة أيضا عرض يحيى شاكر (أحمد وفيق) على خالد النبوي (مختار أبو المجد) 250 مليون جنيه لكى يرضخ ويبيع منزله، ويمنحه شيكا بالمبلغ، ويطلب منه التفكير، لكن خالد النبوى يصر على عدم البيع.

وكانت الحلقة قد شهدت ظهور رجل الأعمال يحيى شاكر والذي يقوم بدوره الفنان أحمد وفيق، ويطلب مقابلة مختار أبو المجد الذي يذهب له ويقابله ويتناقشا سويا فى موضوع بيع البيت، ويحاول إقناعه، مؤكدا له أنه خسر كل شىء.

مسلسل امبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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