شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 26.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 26، بطولة غادة عبد الرازق على قناة CBC الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 2.15 صباحاً، وعلى قناة CBC دراما الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 4.30 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً والساعة 4.30 مساء إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الساعة 7.30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وشهدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل صيد العقارب الكثير من الأحداث، حيث علمت الشرطة بالمكان الذى يختبئ فيه "سامح الغول" أحمد ماجد، من خلال هاتف والدته "سميحة" سيمون، كما علمت "عايدة" غادة عبد الرازق بمكانه من خلال "حازم" الذى تعتمد عليه في التجسس واختراق أجهزة وهواتف عائلة الغول.

ذهبت "عايدة" للمكان الذى يتواجد به "سامح" كما ذهبت الشرطة بنفس المكان، وبعد بحث "عايدة" عنه وجدته ملقى على الأرض في آخر لحظات حياته، ليرحل نتيجة جرعة زائدة من المخدرات التي كان يتعاطاها.

وانهارت "سميحة" سيمون، وأصابتها صدمة كبير بعد وفاة ابنها "سامح"، كما انهار والده "إسماعيل الغول" رياض الخولى، وتوعد "عايدة" بأنه لن يتركها.

مسلسل صيد العقارب يعرض ضمن من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.



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