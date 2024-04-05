شكرا لقرائتكم خبر عن برلنتي فؤاد محامية مصطفى شعبان في مسلسل "المعلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة برلنتي فؤاد شخصية منال أبو طالب محامية النجم مصطفي شعبان في مسلسل "المعلم"، الذي تشهد أحداثه في الحلقات الأخيرة نقلات درامية وكشف الكثير من الخيوط الدرامية وظهور شخصيات جديدة في أحداث العمل.

برلنتي قالت لـ"الخليج 365": سعيدة جدا بهذه المشاركة في هذا المسلسل الناجح الذي جمع الأسرة المصرية حوله بعد الفطار في الشهر الكريم، وأشكر النجم الكبير مصطفى شعبان على ترشيحي لهذا العمل وفخورة جدا بالتعامل معه والتمثيل أمامه في مسلسل رمضاني.

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل ، الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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