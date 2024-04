شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 26 على قناة ON و ON دراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل الكبير أوى 8، بطولة النجم أحمد مكي على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، والاعادة الساعة 3 صباحاً، والساعة 3 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.30 مساء والاعادة الساعة 7.45 صباحاً والساعة 1.45 مساء، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it الساعة 6.5 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وشهدت الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوى 8 مشاركة حزلقوم فى مسابقة برنامج "مين هيكسب النصف مليون" وبعد كل سؤال يكسبه ينزل يحتفل معه هجرس ومربوحة والعترة ليغضب المذيع عمرو رمزى، ويقول لهم "يا إنتاج مين دول ومين اللى نزلكوا هنا أطلعوا بره".

وكل مرة يكسب فيها حزلقوم يبقى بمساعدة الكبير من الخلف ويكح بعدد الإجابة الصحيحة، وعند السؤال الخامس دخلت الأسئلة فى مستوى أصعب وتحجج حزلقوم أنه يريد الذهاب إلى الحمام وذهب له هجرس والعترة لمحاولة إبلاغه بالاجابة، ويكسب عشر آلاف جنيه.

وبدأت الحلقة بدخول حزلقوم برنامج مين هيكسب النصف مليون من تقديم الفنان عمرو رمزى، ورحب بالمتسابق حزلقوم واللذين حضروا معه الكبير ومربوحة وهجرس والعترة.

وسأله عن البدلة الذى يرتديها من أين ليحكى له قصة غريبة ثم يرحب بشقيقة الكبير ويضرب الكبير طلق فى الهواء تحية منه لهم ليأتى له الأمن و يقول له "مينفعش هنا يا أستاذ فى البرنامج".

مسلسل الكبير أوى 8 من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج وإشراف على الكتابة أحمد الجندى.

