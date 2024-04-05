حسن البلام: عادل إمام لا يضحكني ولست من جمهوره.. وعمرو أديب: صدمتني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استضاف الإعلامي عمرو أديب، في حلقة أمس الخميس 4 أبريل من برنامجه بيج تايم بودكاست، المعروض على قناة MBC مصر، الممثل الكويتي حسن البلام.

وعن رأيه في الفنان عادل إمام، قال البلام "أنا لست من جمهور عادل إمام، لا يضحكني"، وعلق عمرو "صدمتني".

وأضاف البلام "أحب محمد نجم وتذوقي أحمد حلمي ومحمد هنيدي دول قراب مني".

وكشف أن هناك إفيه واحد أضحكه من إفيهات "الزعيم" عادل إمام، موضحا "ضحكني من عادل إمام (يقولون أبو سفيان أتي بتجارة من الشام فاعترضه أصحاب الدين الجديد فكان ماكرا فاتخذ طريق صلاح سالم)، قمت أصرخ وهو فنان عظيم ومدرسة لا قبله ولا بعده، لكن الفاكهة مو تذوقي".

جدير بالذكر أن برنامج بيج تايم بودكاست تم تقديمه طوال أيام شهر رمضان على قنوات مجموعة MBC، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب بصحبة الفنانة أصالة، ومن بين ضيوفه: كريم عبدالعزيز، أنغام، شيرين عبدالوهاب، محمد عبده، نوال الكويتية، ويل سميث، ميسي، منى زكي، أحمد حلمي، منى واصف.