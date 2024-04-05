"قلوبنا معك".. نجوم الفن يدعون للشاعر والأمير بدر بن عبد المحسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على الدعاء للشاعر السعودي والأمير بدر بن عبد المحسن، بعد انتشار أخبار حول تعرضه لوعكة صحية.

ونستعرض لكم تعليقات النجوم عبر حساباتهم المختلفة في السطور التالية:

كتبت المطربة أصالة، عبر حسابها على "إكس": "أدعو الله أن يشفيك أميرنا الراقي بشعره وأخلاقه وحديثه وتكوينه تعلقنا بك حتى أصبحنا نشعر أننا معك وكل يوم نراك، عشنا معك أحلى ذكريات وأصبحت منّا نرجو من الله أن يعافيك وتعود لنا كما عهدناك في بسمتك كل الأمان أميرنا الحبيب قلوبنا معك بدر بن عبد المحسن".

بينما كتب المطرب عبادي جوهر، عبر حسابه على "إكس": "اللهم أشفي الأخ والصديق الأمير بدر بن عبد المحسن شفاء لا يغادر سقمًا.. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين".

فيما كتب المطرب صابر الرباعي، عبر حسابه على إنستجرام: "أدعوا الله أن يشفي الأمير الراقي بدر بن عبد المحسن‬.. اللهم أنزل شفائك على جسده وروحه، ‏اللهم أنت الشافي المعافي اللهم رب الناس أذهب البأس، أشفه شفاء لا يغادر سقما".

ويعد الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود من مواليد الرياض يوم 2 أبريل عام 1949، وهو شاعر سعودي عرف على الساحة السعودية والعربية بأنه أحد أبرز رواد الحداثة الشعرية في الجزيرة العربية.

وله مجهودات كبيرة في وضع نصوص أدبية ذات مستوى راقي تجمع بين الغزل والفخر والرثاء والواقع الاجتماعي والسياسي للمملكة والعالم العربي، وكرّمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمنحه وشاح الملك عبد العزيز عام 2019.