شكرا لقرائتكم خبر عن حق عرب الحلقة 26 .. هل سيسترد العوضي نصيب أخيه فى البيت من وليد فواز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، بتوعد عرب - أحمد العوضي، لرباح - وليد فواز، بعدما علم أنه اشترى نصيب أخوه من البيت، وعرض عليه ضعف المبلغ الذي دفعه لكنه رفض وتوعد رباح له أنه سيشتري نصيبه هو الآخر، فهل سيستطيع عرب استرداد نصيب أخوه من رباح؟ هذا ماسيتضح خلال أحداث الحلقة السادسة والعشرون.

وكانت قد كشفت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، الكثيرمن الأحداث، حيث اعترف علي- محمد أحمد ماهر، لعرب- أحمد العوضي، وأمه ماجدة- سلوى عثمان، أنه باع نصيبه في البيت لرباح- وليد فواز، فتشاجر عرب مع أخيه وطرده من المنزل، وذهب لرباح وتشاجر معه مشاجرة كبيرة وتوعد له إذا لم يقوم ببيع نصيب أخيه مرة أخرى.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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