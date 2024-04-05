شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور خاص لإسماعيل فرغلي فى دور جزار بمسلسل مليحة الحلقة 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 10 من مسلسل مليحة ظهور خاص للفنان إسماعيل فرغلي، إذ ظهر خلال الحلقة بدور جزار يعاني من ألم أسنان ويذهب إلى عيادة علي (أمير المصري)، في موقف كوميدي يجمعهما، حيث يرفض أن يلمس علي أسنانه بعد سماعه صوت الأدوات.

وكانت أحداث الحلقة 10 من مسلسل مليحة شهدت إخبار مليحة (سيرين خاص) هشام (علي الطيب)، بذهابها هي وجدتها غدا إلى العريش، إلى أحد شيوخ البدو من معارف جدها؛ ليساعدها هي وجدتها في دخول المعبر، والعودة إلى بلدهم، ولكن يصر هشام أن يذهب معها إلى العريش ويساعدها.

كما يعلم هشام (علي الطيب) من شقيقته أنها أخبرت مليحة (سيرين خاص) بحبه لها، خلال أحداث الحلقة 10 من مسلسل مليحة، بسبب عدم قدرته خلال الفترة الماضية على إخبارها بنفسه، ولكن ينزعج هشام منها، وتقنعه رحاب أن ذلك هو الأنسب أن تعلم منه قبل سفرها، لأنها إذا أجابته سواء بالموافقة أو الرفض يكون علم ذلك، ولا ينتظرها دون جدوى.

يعرض مسلسل مليحة يوميا في النصف الثاني من رمضان على قناة ON في تمام الساعة 11:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحا، وعلى قناة CBC في تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحاً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.



إسماعيل فرغلي من الحلقة 10



أمير المصري من الحلقة 10