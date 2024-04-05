شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السلكاوي .. سلاسة في الأداء وإتقان لأدوار الشر والخير معًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أحمد السلكاوي في مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، ويقدم شخصية "جلال" الرجل الثاني بعد يحيي شاكر في المجموعة العقارية التي تشتري منازل منطقة المعادي لتحويلها لكومباوند، ويقدم السلكاوي تلك الشخصية الصعبة لأنها شخصية ثعبانية وخبيثة جدًا، وإظهار خبثها يستوجب متطلبات في الأداء نجح السلكاوي في تقديمها .

أحمد السلكاوي يقدم الشخصية بهدوء وبساطة في الأداء كعادته في كل الأدوار التي تسند إليه، وهنا في هذا المسلسل يستوجب عليه أن يكون هادئا ثم قاسيا ثم حادا وشريرا في النهاية، فهو يتلون مثل الحرباء، و يستخدم كل الطرق للضغط علي السكان في بيع منازلهم ، ولكن السلكاوي يقدم كل هذه المشاعر والتقلبات بـ " معلمة " فهو ممثل موهوب يجيد تقديم كل الألوان ما بين الكوميديا والتراجيديا.

شهدت الحلقة السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي والكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث، وكان أهمها، تكليف مختار أبو المجد لشقيقته مديحة (نشوى مصطفى) بعرض استضافة مدام مى (حلا شيحة) في منزل الإمبراطورية، بعدما طلب منها طليقها كريم الدالي إخلاء المنزل.

تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول مختار أبو المجد، الذى يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

مسلسل إمبراطورية ميم بجوار خالد النبوى في البطولة كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



