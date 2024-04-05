شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فراولة الحلقة 11.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل فراولة الحلقة 11، بطولة النجمة نيللي كريم على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 دقيقة، والإعادة 8:15 صباحًا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل فراولة، والذى يُعرض على قناة dmc ومنصة WATCH IT، انفصال خيرية وبشير بسبب والدتها التي تتحكم في كل شيء حتى والدها.

وشهدت الحلقة العاشرة، خطوبة سامية سوشيال "شيماء سيف" وصفوت، واحتفل أصدقائها في شركة فراولة بخطوبتهما، وفي حضور الدكتور إبراهيم.

ويتحدث شندويلي مع زوجته عن رغبته في الزواج عليها، وقال لها إنه في حالة موافقتها سيتمم زواجه من صديقته في الشركة "ميرال"، أما إذا رفضت فسيقلع عن الفكرة، فيما زار الدجال الشيخ علاء فراولة في مقر شركتها في زيارة مفاجئة.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى

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