شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 26.. محمد على رزق يقدم التعازى لسيمون فى وفاة أولادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 26، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثاً مختلفة، حيث عاتبت "فاطمة ضرغام" سامية عاطف زوجها "شوقي" عماد صفوت، عن ما فعله مع عايدة وتفكيره فى التخلص منها، وقدم الاعتذار لها وسامحته بشرط أن لا يكرر ذلك مرة أخرى.

فيما طالب الضابط "حسام" كريم محجوب بمطابقة بصمات "سامح الغول" مع بصمات المتواجد فى حادث مقتل "على" محمود عبد المغني لكى يتم إغلاق القضية.

وطلب "مصطفى" محمد على رزق، من "ياسين" محمد علاء، أن يصطحبه لمنزل "سميحة" سيمون ليقدم لها واجب التعازى، وظنت بأن حضوره لكى يشمت فيها بعد وفاة ولديها، ولكنه أخبره بأنه جاء لتقديم التعزية لتنهار من البكاء ويقوم بدوره فى تهدئتها والدعاء لها وغادر.

وشهدت أحداث الحلقة 26 من مسلسل صيد العقارب الكثير من الأحداث، حيث عثر "ياسين الغول" محمد علاء على "مصطفي ضرغام" محمد علي رزق، وهو يؤذن داخل أحد المساجد، ونجح "ياسين" فى إقناع "مصطفى" للعودة للمنزل، بعدما كان رافضاً، وطلب منه أن يتحدث مع زوجته "صفاء" ليطمئنها على نفسه.

ذهبت "عايدة" غادة عبد الرازق، لزيارة "عفاف" منال سلامة، زوجة أخيها، وأخبرتها بأن "سامح الغول" توفى نتيجة تعاطى المخدرات، وهو الأمر الذى أسعدها واعتبرته هو عودة حق زوجها الذى قتل على يده.