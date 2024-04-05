شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 26.. ريهام حجاج تتصدر التريند بعد ظهورها في بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، بظهور صدفة في بث مباشر على السوشيال ميديا، تناشد فيه المسئولين في التربية والتعليم، كي يستطيع الطالب نور - يوسف رأفت السفر للبطولة خارج مصر، وبعد البث المباشر تصدرت صدفة التريند علي كل المواقع.

وكانت قد كشفت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث قررت حنان - رحاب الجمل، أن تقيم عزاء ابنها صاصا - أحمد أبو زيد، وذلك بعدما رفض تطليق نوجه - رباب ممتاز، فاعتبرته أنه قد مات، وظلت صدفة - ريهام حجاج تواسيها، وفي النهاية أقنعتها أن تقوم بالدعاء على نوجه بدلاً من إقامة عزاء لإبنها.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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