إنتهاء تصوير مسلسل " فاصل من اللحظات اللذيذة "

ميرنا وليد - بيروت - إنتهى فريق عمل فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" من تصوير آخر مشاهده ، وهو من بطولة الممثل المصري هشام ماجد والممثلة هنا الزاهد، ومن المقرر عرضه في عيد الفطر المبارك.
فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" من تأليف شريف نجيب وإخراج المخرج المصري أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وغيرهم، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذي يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.
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