مجدي عبد الغني: "أنا أول واحد سجد في الملعب واسم منتخب الساجدين ينسب لي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل لاعب المنتخب السابق والإعلامي الرياضي كابتن مجدي عبد الغني ضيفًا على برنامج "حبر سري" تقديم أسما إبراهيم ويعرض يوميًا طوال شهر رمضان على قناة "القاهرة والناس".

وتطرق "مجدي عبد الغني" في الحلقة للحديث عن خلافاته مع اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية، وعلاقته بنجوم الوسط الرياضي، وأزمته مع لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، إلى جانب كواليس وأسرار كشفها لأول مرة.

وقامت "أسما إبراهيم" بالكشف عن تصريح سابق له يقول خلاله أنه أول لاعب سجد في الملعب وهل هي مسألة تدين أم طقوس اعتادت اللاعيبة على فعله في ملاعب كرة القدم.

ورد كابتن مجدي عبد الغني قائلا: "أنا أخد ثواب كل دول، وأنا أول واحد شافوني باسجد في الملعب في مباراة مصر وهولندا في إيطاليا بعد ما جبت جول واسم منتخب الساجدين المفروض ينسب لي ده أنا لما كنت بلعب في البرتغال كنت بجيب جول أسجد والناس كانت مبسوطة بيا جدًا".

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