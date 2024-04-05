شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 26.. عايدة تتفاجأ بمكالمة من شقيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 26، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مختلفة، حيث ذهبت "عايدة" غادة عبد الرازق للطبيب، وأخبرها بأن الإجهاد سيكون سببًا فى إجهاض حملها، وأعطاها بعض النصائح بأن تلتزم الراحة التامة وأن تبتعد عن الشد العصبيى والإرهاق وأن تحصل على الأدوية التى كتبها لها.

وقام "مصطفي" بالاتصال بـ "عايدة" من هاتف "ياسين الغول" وأخبرها بأن "ياسين" وجده سيقومان بتوصيله لها، فيما اتصلت بشقيقتها "عيشة" ميار الغيطي وأخبرتها بأنها عثرت على أخيهما "مصطفى"، لتقوم الأخيرة بدورها وتخبر والدهما "حسن ضرغام" بالعثور عليه، وهو الأمر الذى أصابه بالفرحة الكبيرة.

وشهدت أحداث الحلقة 26 من مسلسل صيد العقارب الكثير من الأحداث، حيث عثر "ياسين الغول" محمد علاء على "مصطفي ضرغام" محمد علي رزق، وهو يؤذن داخل أحد المساجد، ونجح "ياسين" فى اقناع "مصطفي" للعودة للمنزل، بعدما كان رافضاً، وطلب منه أن يتحدث مع زوجته "صفاء" ليطمئنها على نفسه.

ذهبت "عايدة" غادة عبد الرازق، لزيارة "عفاف" منال سلامة، زوجة أخيها، وأخبرتها بأن "سامح الغول" توفى نتيجة تعاطى المخدرات، وهو الأمر الذى أسعدها واعتبرته هو عودة حق زوجها الذى قتل على يده.

حيث عاتبت "فاطمة ضرغام" سامية عاطف زوجها "شوقي" عماد صفوت، عن ما فعله مع عايدة وتفكيره فى التخلص منها، وقدم الاعتذار لها وسامحته بشرط أن لا يكرر ذلك مرة أخرى.

فيما طالب الضابط "حسام" كريم محجوب بمطابقة بصمات "سامح الغول" مع بصمات المتواجد فى حادث مقتل "على" محمود عبد المغني لكى يتم اغلاق القضية.

وطلب "مصطفي" محمد على رزق، من "ياسين" محمد علاء، أن يصطحبه لمنزل "سميحة" سيمون ليقدم لها واجب التعازى، وظنت بأن حضوره لكى يشمت فيها بعد وفاة ولديها، ولكنه أخبره بأنه جاء لتقديم التعزية لتنهار من البكاء ويقوم بدوره فى تهدأتها والدعاء لها وغادر.