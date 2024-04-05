شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 26 .. ريهام حجاج تتسبب فى فضيحة دهب تامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث كشفت صدفة - ريهام حجاج، أثناء ظهورها في بث مباشر علي السوشيال ميديا، عن فضيحة راندا - دهب تامر، وأنها حامل من علي - سليم الترك، ما تسبب في فضيحتها فضيحة كبيرة وبدأ البعض يدخلون الصفحة الخاصة لراندا ويسرقون صورهم ويقومون بتركيب صور عليها، ما جعل راندا تنهار.

وكانت قد بدأت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، بظهور صدفة في بث مباشر علي السوشيال ميديا تناشد فيه المسئوليين في التربية والتعليم، كي يستطيع الطالب نور- يوسف رأفت السفر للبطولة خارج مصر، وبعد البث المباشر تصدرت صدفة الترند علي كل المواقع.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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