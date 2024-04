شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 26.. عايدة رياض تعترف في النيابة بقتل سيد رحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الـ26 من مسلسل بيت الرفاعى الذى يعرض على قناة ON ومنصة Watch it، بوصول ناهد "عايدة رياض" إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن نفسها بأنها من قتلت عبد الحميد الرفاعى "سيد رجب"وفى نفس الوقت يغادر فاروق "أحمد رزق" قسم الشرطة ويعود إلى المنزل ويكتشف أن والدته كانت في المنزل ويعرف من رقية "ملك قورة" أن يحيى أخبرها بأن فاروق هو الذى قتل عمه.

تعترف ناهد بأنها التي قتلت عبد الحميد الرفاعى ويسألها وكيل النيابة عن سبب اعترافها في هذا التوقيت بعد مرور فترة على الحادث، ولكنها تؤكد أن النصيب هو السبب، وأن الدافع أن عبد الحميد افترى عليها هو أخوه محمود من سنين، وأنها استنهزت الفرصة تسنج لها وانتقمت منه ولفقت التهمة إلى ياسين، وتؤكد أن فاروق برىء ليفاجئها الضابط بأن فاروق لم يتم القبض عليه من الأساس

وكانت الحلقة الـ25 من مسلسل بيت الرفاعى قد شهدت نجاح حيلة ياسين "أمير كرارة" ويحيى "تامر نبيل" لجعل ناهد تتحرك وتعترف على نفسها بقتل عبد الحميد الرفاعي، حيث أخبرها يحيى أنه تم القبض على ابنها فاروق "أحمد رزق" بتهمة قتل عمه عبد الحميد وأن كل الأدلة تؤكد تورطه في القضية، وتأكدت ناهد من ذلك بعدما شاهدت صورة فاروق مقبوض عليه.

يحيى يخبر رقية "ملك قورة" أن فاروق تم القبض عليه بسبب قتل عمها عبد الحميد إلا أن رقية ما زالت مصرة على أن ياسين ليس بريئًا ولا ترغب في ترك البيت لأنها لا تريد الجري في الشوارع، لتأتى لناهد بعد ذلك وتسأل على فاروق وتبلغها رقية بأن مقبوض عليه لأنه قتل عمها، لتتحرك عايدة مباشرة إلى قسم الشرطة حتى تعترف على نفسها بأنه من قتلت عبد الحميد.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.