شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 26.. فاروق يتوعد يحيى.. وناهد ترفض التراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الـ 26 من مسلسل بيت الرفاعى الذى يعرض على قناة ON ومنصة Watch it، بذهاب فاروق "أحمد رزق" إلى قسم الشرطة واصطحب معه المحامى لمعرفة قصة والده، ويكشف المحامى لفاروق أن والدته ناهد "عايدة رياض" تم وضعها في الحجز وممنوع مقابلة أحد لأنها على ما يبدو اعترفت اعترافات خطيرة.



يتصل فاروق بحيى "تامر نبيل" ويهدده بأنه سيندم على ما فعله، ليرد يحيى ويخبره بأن والدته اعترفت على نفسها، ويكشف يحيى لياسين "أمير كرارة" وسعيد "محمد لطفى" سبب تحرير المحضر ضد فاروق باسمه حتى يحمى نفسه منه اذا فكر في اذيته سيكون هو المتهم، فيما يقابل فاروق والدته ناهد ويحاول جعلها ترجع عن اعترافاتها ولكنها تؤكد بأنها اعترفت بكل شيء.

وبدأت الحلقة الـ 26 من مسلسل بيت الرفاعى بوصول ناهد "عايدة رياض" إلى قسم الشرطة للابلاغ عن نفسها بأنها من قتلت عبد الحميد الرفاعى "سيد رجب"وفى نفس الوقت يغادر فاروق "أحمد رزق" قسم الشرطة ويعود إلى المنزل ويكتشف أن والدته كانت في المنزل ويعرف من رقية "ملك قورة" أن يحيى أخبرها بأن فاروق هو الذى قتل عمه.

تعترف ناهد بأنها التي قتلت عبد الحميد الرفاعى ويسألها وكيل النيابة عن سبب اعترافها في هذا التوقيت بعد مرور فترة على الحادث، ولكنها تؤكد أن النصيب هو السبب، وأن الدافع ان عبد الحميد افترى عليها هو اخوه محمود من سنين، وأنها استنهزت الفرصة تسنج لها وانتقمت منه ولفقت التهمة إلى ياسين، وتؤكد أن فاروق برىء ليفاجئها الضابط بأن فاروق لم يتم القبض عليه من الأساس.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.