شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 27.. لماذا أعطى رشدي الشامي شيكًا لرانيا الخواجة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في نهاية الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، اكتشف طارق - عصام السقا، في حقيبة غادة - رانيا الخواجة، شيكا من قبل عمه جلال - رشدي الشامي، بمبلغ 10 ملايين جنيه، فهل سيواجه طارق غادة بالشيك ويعرف السبب؟ هذا ماسنعرفه خلال أحداث الحلقة السابعة والعشرون.

وشهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، أحداث مشوقة، حيث قام طارق- عصام السقا، بفتح حقيبة غادة- رانيا الخواجة، بالصدفة، حيث كان يبحث عن نقود لمحاسبة الدليفري، فوجد بحقيبتها شيك بمبلغ عشر ملايين جنيها، من عمه جلال- رشدي الشامي.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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