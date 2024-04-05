من داخل منزلها.. شاهدوا كيف أثارت مي عمر الجدل بالبرتقالي اللامع؟

كتب امير فتحي في الجمعة 5 أبريل 2024 11:18 مساءً - حرصت الفنانة المصرية مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة لها.

لفتت مي عمر الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ارتدت فستان طويل مصنوع من القماش الستان ذات اللون البرتقالي المطرز .

أحدث إطلالات مي عمر

انتعلت مي عمر حذاء انيق ذا كعب عالي باللون البيج، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البني، تزينت ببعض المجوهرات ذات اللون الذهبي.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مي عمر على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون إطلالتها.

مي عمر

وقد عبّر المتابعين عن إعجابهم بهذا اللوك الأنيق خصوصًا وأنها إعتمدت البساطة به وتركت شعرها منسدًلا على كتفيها وظهرها وإكتفت بوضع المكياج الناعم الذي برز ملامحها الناعمة.

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نجاح مسلسل نعمة الأفوكاتو

من ناحية أخرى، احتفت الفنانة المصرية مي عمر، بانتهاء عرض مسلسلها “نعمة الأفوكاتو“، الذي حقق نجاحاً كبيراً في دراما رمضان 2024، موجهة الشكر للجمهور على تفاعلهم مع أحداثه.

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وشاركت مي عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” مجموعة من الصور التي توضح تصدر المسلسل قائمة “الترند” وتحقيقه أعلى نسب المشاهدة، وأرفقت الصور بتعليق يعبر عن سعادتها بالنجاح الباهر الذي حققه مسلسلها “نعمة الأفوكاتو”.

مسلسل نعمة الأفوكاتو

يذكر أن الثنائي محمد سامي ومي عمر تعاونا في مسلسل «نعمة الأفوكاتو» الذي تم عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2024، وشاركت مي عمر في بطولته إلى جانب كل من النجوم أروى جودة، وأحمد زاهر، وكمال أبورية، وسلوى عثمان، وعدد آخر من النجوم، والعمل مكون من 16 حلقة فقط.

وحقق العمل نجاحا كبيرا منذ عرض أول حلقة، بسبب تشويق الأحداث وأداء الممثلين وشد سيناريو القصة، وأشاد بالمسلسل علاء مبارك والإعلامي مصطفى الفقي، وغيرهم من نجوم المجتمع.

أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

وتدور أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو، في قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، حيث تنطلق المُحامية الشابة «نعمة» لتتولى مهمة الدفاع عن المظلومين والمقهورين الذين يبحثون عمن يمد إليهم يد العون والمساعدة، حيث تتأرجح حياتها بين مساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يمارس عليها أقصى أنواع الضغوط ولا يتحمل مسؤولياته.

وكانت الفنانة أصالة قدمت تتر مسلسل “نعمة الافوكاتو” وأغنية دعائية عرضت قبل بداية شهر رمضان، فيما غنت الفنانة بسمة بوسيل تتر نهاية المسلسل بالإضافة إلى رباعيات نسمعها خلال الأحداث.

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