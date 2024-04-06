شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 26.. العوضي يعترف بحبه لكارولين عزمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث أعتاد عرب- أحمد العوضي، علي الخروج مع أنغام- كارولين عزمي، وشكرها على الوقوف بجانبه في محنته، واعترف لها أنه يحبها ويريد الزواج منها، فرحت أنغام فرحا شديدا وقامت بإحتضانه أمام كل الحضور في المطعم.

وكانت قد شهدت الحلفة السادسة والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث ذهبت حنان- دينا فؤاد، إلي متجر عبد ربه- رياض الخولي، وطلبت منه أن ينجبا طفلا، ولكن ذكرها عبد ربه بالإتفاق الذي وقع بينهم بعد الإنجاب، ولكنها أصرت وقالت أنها تريد أن تنجب ليكون سندا لها في الحياة، فتذكر عبد ربه كلام الشيخ بأن إبنه من صلبه سوف يقتله.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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