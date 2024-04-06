شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 11.. جودر يذهب للاصطياد فى بحيرة قارون ويتعرض لموقف غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذهب جودر للاصطياد الأسماك فى بحيرة قارون خلال أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل جودر و الذى يعرض على قناة on.

وفى قصر عبد الأحد فى المغرب، اجتمع الشيخ عبد الأحد- أحمد بدير وطلب منهم الظهور لجودر حتى يأخذهم لكهف شمردل ويوصلهم للكنوز الأربعة ويفك الرصد.



جودر يذهب للاصطياد فى بحيرة قارون ويحصل له موقف غريب

وأثناء جاوس جودر على البحيرة ظهر له أحد الشيوخ و طلب منه أن يربط يده ويلقيه فى البحيرة ثم يأخذ الخيل ويذهب إلى سوق الخيل ليبيعها للشيخ عبد الرحيم مقابل الحصول على 100 دينار ذهب، بشرط أن يعود مرة أخرى ويظل ليلة عند البحيرة وفى حالة خروجه من البركة سيخبره بكل شيء يحدث معه.

وثانى يوم ظهر له شيخ آخر وطلب منه نفس الطلب الذى طلبه الشيخ أمس، و أخذ الخيل للشيخ عبد الرحيم، و أخذه منه 200 دينار ذهب وتعجب جودر من الموقف الغريب الذى حدث له وعاد مرة أخرى لزوجته شروق وحكى لها الموقف الغريب الذى تعرض له.

ويعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

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