شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 26.. دينا فؤاد تريد أن تنجب طفلاً من رياض الخولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث ذهبت حنان - دينا فؤاد، إلى متجر عبد ربه - رياض الخولي، وطلبت منه أن ينجبا طفلاً، ولكن ذكرها عبد ربه بالاتفاق الذي وقع بينهما بعد الإنجاب، ولكنها أصرت وقالت إنها تريد أن تنجب ليكون سندًا لها في الحياة، فتذكر عبد ربه كلام الشيخ بأن ابنه من صلبه سوف يقتله.

وكانت قد بدأت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، بطلب محاسن- زينة منصور، النقود التي كانت قد أتفقت مع صباح- وفاء عامر، عليها مقابل سكوتها عن السر، وطلبت صباح منها أن تنتظر بعض الوقت خاصة أن عبد ربه- رياض الخولي، قد أستولى على كل أملاكها، فرفضت محاسن وهددتها بفضح أمرهاإن لم تحصل على النقود، ولكن هددتها صباح أيضا بالقتل إذا تفوهت بكلمة واحدة.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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