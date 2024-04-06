شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم رشا مهدى عن مسلسلى سر إلهى وإمبراطورية ميم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الخليج 365 النجمة رشا مهدي عن تألقها ونجاحها في مسلسل سر إلهى ومسلسل إمبراطورية ميم، فى موسم رمضان الحالى، حيث منحها الزميل على الكشوطي رئيس قسم الفن درع الخليج 365، فيما تحدثت عن كواليس مشاركتها في مسلسل سر إلهي، وهو المسلسل الذي عُرض في النصف الأول من دراما رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا وردود فعل قوية وأشاد به رواد السوشيال ميديا وجسدت من خلاله شخصية نهى وكشفت عن كواليس العمل مع النجمة روجينا ومحمد ثروت والمخرج رؤوف عبد العزيز.

كما تحدثت عن مشاركتها في مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوى، الذى حقق أيضا نجاحا كبيرا، كما تطرق الحديث عن أسباب غيابها عن السينما .



رشا مهدى فى الخليج 365



رشا مهدى

الخليج 365 يكرم رشا مهدى



تكريم رشا مهدى فى الخليج 365

تكريم رشا مهدى عن دراما رمضان



رشا مهدى واسر أحمد



رشا مهدى وشيماء منصور



رشا مهدى ومحمد تهامى



رشا مهدى ومحمد عطية



رشا مهدى ومصطفى القصبي



مسلسل سر إلهي من بطولة روجينا، رشا مهدى، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ومسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.