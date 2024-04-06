شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 11.. نجل سامي مغاوري يبلغ عن سيارات مشبوهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 11 من مسلسل مليحة، قيام خالد نجل الشيخ سالم، "سامي مغاوري" بالإبلاغ عن تحركات مشبوهة في سيناء.

وشهدت الحلقة اجتماع أسرة صالح (أشرف زكى) للتشاور في موضوع النصب على زوج ابنته عادل في المجمع الطبي وبعد الاستماع إلى كل التفاصيل منه، ينصح ابنته هدى بضرورة الاستماع إلى زوجها والوقوف إلى جانبه في محنته، حتى إذا قرر بيع منزلهم من أجل سداد القرض.

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.