شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 26 بعنوان "وريث القلعة" وزواج حسن الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الـ 26 من مسلسل الحشاشين، وهى تحمل اسم وريث القلعة فى إشارة إلى زواج حسن الصباح مرة ثانية بعد هرب زوجته التى تلعب دورها ميرنا نور الدين.

وشهدت الحلقة الـ 25 من مسلسل الحشاشين أمس ظهور الفنانة أمينة خليل للمرة الأولى خلال أحداث الحلقة فى دور بدر البدور ابنة أحد الرعاة الذي قابل حسن الصباح صدفة واستضافه فى منزله بحجة أنه غريب، وما إن رآها ابن الصباح حتى طلب يدها للزواج مقابل أى مهر يرغب فيه الوالد إلا أن الأخير طلب رضاها أولاً.

من ناحية أخرى سبق وشهدت الحلقة خروج حسن الصباح من القلعة إلا أنه فور الخروج اصطدم بفئة من الشباب حاصرته إلا أنه فر منهم بالحيلة كعادته حينما أخبره أنه يعلم أن شيخهم مريض، وبالتالى ذهب لعلاجه بالدواء.وما إن شفى الشيخ حتى أخبره أنه كان يكرهه بشدة ولكن طالما كان السبب فى شفائه فالشباب سيخدمونه حتى يخرج للمكان الذى يرغب فيه.

