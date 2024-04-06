شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 11.. شواهى ملكة الشمعيين تجتمع مع أشقائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت شواهى ملكة الشمعيين مع أشقائها خلال أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل جودر و الذى يعرض على قناة on، لتبلغهم بوجود شيء ناقص فى الرسالة التى تركها لهم والدهم، وأن الشيخ عبد الأحد وصل إلى جودر من أجل أن يفك الرصد و يوصل إلى الكنوز الاربعة و عليهم الوصول لجودر و معرفة مكانه من أجل أن يصلوا إلى الكنوز الأربعة قبله.

وخلال الحلقة الحادية عشر، وأثناء جلوس جودر على البحيرة ظهر له أحد الشيوخ و طلب منه أن يربط يده ويلقيه فى البحيرة ثم يأخذ الخيل ويذهب إلى سوق الخيل ليبيعها للشيخ عبد الرحيم مقابل الحصول على 100 دينار ذهب، بشرط أن يعود مرة أخرى ويظل ليلة عند البحيرة وفى حالة خروجه من البركة سيخبره بكل شيء يحدث معه.

وثانى يوم ظهر له شيخ أخر و طلب منه نفس الطلب الذى طلبه الشيخ أمس، و أخذ الخيل للشيخ عبد الرحيم، و أخذه منه 200 دينار ذهب وتعجب جودر من الموقف الغريب الذى حدث له وعاد مرة أخرى لزوجته شروق وحكى لها الموقف الغريب الذى تعرض له.

ويعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

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