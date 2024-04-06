شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 26.. عائلة خالد النبوي تبحث عن محامٍ للدفاع عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 26 من مسلسل امبراطورية ميم للنجم خالد النبوي والكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث، حالة حزن كبيرة سيطرت علي امبراطورية ميم، كما سعت أسرة مختار أبو المجد للبحث عن محامٍ كبير وخبرة لكي يترافع عن والدهم.

وشهدت الحلقة القبض على مختار أبو المجد " خالد النبوي " وتوجيه عدة تهم له منها النصب والتزوير ، ومؤكدا أن هذه التهم ملفقة له من قبل شركة يحيي شاكر العقارية التي تستخدم كل الطرق المشروعة وغير المشروعة لارغامه علي البيع.

وكانت قد شهدت الحلقة السابقة تكليف مختار أبو المجد لشقيقته مديحة ( الفنانة نشوى مصطفى ) بعرض استضافة مدام مي ( حلا شيحة ) في منزل الإمبراطورية بعدما طلب منها طليقها كريم الدالي إخلاء المنزل .

وشهدت تلك الحلقة بعرض يحيي شاكر ( أحمد وفيق ) علي خالد النبوي ( مختار أبو المجد ) 250 مليون جنيه لكي يرضخ ويبيع منزله ، ويمنحه شيك بالمبلغ ويطلب منه التفكير لكن خالد النبوي يصر علي عدم البيع .

كانت قد شهدت الحلقة ظهور رجل الأعمال يحيي شاكر والذي يقوم بدوره الفنان أحمد وفيق ، ويطلب مقابلة مختار أبو المجد الذي يذهب له ويقابله ويتناقشا سويا في موضوع بيع البيت ، ويحاول اقناعه مؤكدا له أنه خسر كل شئ .

وكانت قد شهدت الحلقة السابقة انسحاب مختار أبو المجد ( خالد النبوي ) من برنامج كريم الدالي ( محمد محمود عبد العزيز ) بعدما خاض في حياته الشخصية أمام المشاهدين للبرنامج ، وقبل انسحاب خالد النبوي يوجه رسالة للمتابعين والمشاهدين للبرنامج قائلا لهم أن تلك الشركة العقارية تريد محو وطمس التاريخ والحضارات والفن والعلم وتحويل ذكريات الناس لمجرد أرقام ونقود قابلة للبيع والشراء وأن تلك الشركة ترغب في السيطرة علي أي شئ، ويوجه الناس قائلا لهم : لا تحولوا حياتكم لأرقام تباع وتشتري.

وكانت قد شهدت الحلقة السابقة مواجهة برامجية بين خالد النبوي و(نادين) مندوبة شركة يحيي شاكر العقارية في برنامج كريم الدالي " محمد محمود عبد العزيز " الذي واضح أنه متواطئ مع الشركة العقارية .

تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول مختار أبو المجد، الذى يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

مسلسل إمبراطورية ميم بجوار خالد النبوى في البطولة كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.