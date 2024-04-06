حفلات عيد الفطر في السعودية 2024| رابح صقر مع جمهوره في الدمام

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي الفنان رابح صقر حفلات عيد الفطر 2024 في السعودية، وذلك ضمن جولة الحفلات المقامة في عدد من أنحاء المملكة وتضم عدد كبير من رموز الغناء العربي.

حفلات عيد الفطر في السعودية 2024..موعد حفل رابح صقر في الدمام

يقام الحفل في 12 من إبريل بمدينة الدمام في مركز الظهران إكسبو، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها، وتبقى عدد قليل منها للبيع.

فعاليات عيد الفطر 2024 في السعودية

وستنطلق الألعاب النارية احتفالًا بالعيد في مناطق المملكة في تمام التاسعة مساءً، وتستمر عروض الالعاب النارية في مدينة جدة لمدة يومان، كما تتضمن فعاليات العيد عروضًا مسرحية، تضم نخبةً من ممثلي الوطن العربي، حيث سيشهد مسرح محمد العلي في الرياض يوم 14 أبريل مسرحية "الجار" يقدّمها الفنان أحمد العونان وسلطان الفرج والفنانة أميرة محمد والعديد من الممثلين.

كما تشهد مدينة جدة في مسرح كلية البترجي في تاريخ 13 أبريل، مسرحية "الصندوق الأحمر" بطولة الفنانة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد والعديد من الممثلين.

وفي هذا السياق، يشهد مسرح الأصالة في مدينة الدمام في تاريخ 14 أبريل مسرحية "عرس الجن"، بطولة كل من عبدالرحمن العقل وحسين المهدي والفنانة هبة الدري والعديد من النجوم.

فيما تتضمن فعاليات العيد ثمانٍ حفلات غنائيةً لأبرز نجوم الغناء الخليجي والعربي في مختلف مدن المملكة، حيث ستشهد مدينة جدة ثاني أيام العيد حفلة الفنان ماجد المهندس في فندق هيلتون، وتقيم الفنانة موضي الشمراني حفلاً غنائياً برفقة الفنان دحوم الطلاسي في ثاني أيام عيد الفطر في مركز الظهران اكسبو بالدمام.

كانت أخر أغنيات رابح صقر من خلال أغنية “طبعًا”، التي حققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها "طبعا احبك انا ومكانك هنا وانت تموت فيني اصلاً قلبي بس لو تدخله ذاب من الوله وتحبني كثير جداً ذوب فيني بعد عيني ياعيني انا انا احبك وقل لقلبك حنا لبعضنا راقي وذوق المستوى راضي ياهوى تشرفنا كثير اهلاً عادي ليلي بسهره مو مني ترى اكحل عيني فيك فضلاً ذوب فيني بعد عيني ياعيني انا انا احبك وقل لقلبك حنا لبعضنا