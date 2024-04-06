شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل محارب الحلقة 27.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل محارب الحلقة 27 بطولة حسن الرداد على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا، ويعرض على CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

ويشارك فى بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

وبدأت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل محارب، بطولة النجم حسن الرداد، بتهديد أحمد زاهر للفنانة نرمين الفقى، بالتحصل على نصف ورثها من رجل الأعمال عزازي، ووافقت على تقسيم الشركات، وطالبها بالإمضاء على الأوراق التي تضمن حقه، ووقعت على الأوراق التي طالب بالإمضاء عليها.

وأخبر الدكتور والد إنجي "ناهد السباعى"، محمود البزاوي بأن لديها حالة صرع ولابد من عرضها على دكتور نفسية وعصبية، ووالدتها تنهار من البكاء بعد علميها.

راندا "ملك زاهر"، تخطط للمحامي أحمد زاهر في مكيدة بعد أن أخذ منها هواتف المحمول ملك رجل الأعمال عزازي والمحامي وصفى النجار، وطالبت من صديقها حازم بأن يكون معه نسخة ذاكرة الهواتف لتخطيط المكيدة للمحامي حسام الجيوشي.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان



