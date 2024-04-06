شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبدالله يقدم فوازير عبر صفحته على الفيس بوك.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان القدير صلاح عبدالله على تقديم فوازير عبر صفحته على الفيس بوك، على طريقته الخاصة، حيث ينشر صورا له من أعمال قديمة ويسأل الجمهور عن اسم الشخصية واسم العمل الذي ظهر فيه.

وكان صلاح عبدالله، شارك في موسم دراما ر مضان 2024، من خلال مسلسل عتبات البهجة، حيث شهدت الحلقة الأخيرة من المسلسل ذهاب بهجت (يحيى الفخرانى) إلى منزل فريد (حازم إيهاب)، ويواجهه بتوريط حفيده فى الموقع والأعمال غير المشروعة، ولكن بهجت يخبره أنه لن يتركه وسوف يسجنه مثلما فعل مع والده.

وكانت الحلقة شهدت قيام عمر (خالد شباط)، بتنفيذ خطة فريد (حازم إيهاب)، ويقوم بالتنكر فى زى عامل نظافة، ودخوله إلى البنك من خلال كارنيه مزور، وينجح فى تهكير سيستم البنك ويرسل البيانات إلى فريد.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة الذى يعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، يقوم ببطولته مجموعة من النجوم أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، عمرو صحصاح، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

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