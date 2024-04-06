إبنة رنيا يوسف تدخل عالم التمثيل.. إليكم أجرأ إطلالاتها

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور لـ نانسي المختار، إبنة الممثلة المصرية رانيا يوسف، بدت فيها بإطلالات جريئة، وصور خارجة عن المألوف.



وقد علقت رانيا يوسف على مشاركة إبنتها نانسي في مسلسل "فوبيا"، المقرر عرضه قريباً، لتكون تجربتها الأولى في عالم التمثيل، مؤكدة أن لإبنتها موهبة تمثيلية كبيرة.

وقالت رانيا يوسف: "نانسي بتدرس خارج مصر فاشون ديزاينر وبتنزل مصر إجازات، واتعرض عليها دور من الأستاذ رؤوف عبد العزيز، ولما سألتها وافقت، وشهادتي مجروحة فيها طبعاً والجمهور يحكم".

وأضافت: "مين يشهد للعروسة وبالنسبة لي بنتي أحلى واحدة. نانسي أحبت التجربة جداً وعاوزة تمثل وتسيب الدراسة، لكن أنا رفضت ومكبرتنيش ولا حاجة، والجمهور زي ما حبني وأنا صغيرة يحبني وأنا كبيرة، ولو محبنيش هو الخسران".