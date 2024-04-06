شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحيى ثانى حفلاتها بأمريكا في لوس أنجلوس 13 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة اللبنانية إليسا، لإحياء عدة حفلات في جولة غنائية بأمريكا، حيث تحيى ثاني حفلاتها في لوس أنجلوس 13 أبريل الجارى، وذلك بعد أن تحيى أولى حفلاتها هناك بمدينة ديترويت بولاية ميشيجان الأمريكية، يوم 12 أبريل المقبل، وذلك ضمن حفلات عيد الفطر، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها الرومانسية.

وشهد ألبوم النجمة إليسا عدة أزمات منذ العام السابق، حيث كان من المقرر أن يتم طرحه فى نهاية عام 2022، عقب انتهاء كأس العالم، لكنها واجهت أزمات مع شركة التوزيع وغيرها من المشاكل، لتستقر على طرحه فى شهر أكتوبر الماضى، لكن لم تسنح لها الفرصة بعد تعرض غزة لهجمات غاشمة من جيش الاحتلال الصهيونى لتقرر تأجيله مرة أخرى لحين استقرار الأوضاع.

وكانت النجمة إليسا طرحت مؤخرًا أغنية تحمل اسم "العقد"، على موقع "يوتيوب"، وتطبيقات ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوى.

لكن فوجئ جمهور إليسا بحذف الأغنية بعد ساعات، وخرجت إليسا وأوضحت خلال تغريدة على تويتر، قالت فيها: "عقدي مع الشركة أصلا انتهى بتاريخ 12 أغسطس ، يبدو أن الشركة تمكنت من توقيف الفيديو على يوتيوب استنادا لعقد منتهي، بس هالقضية ما بتمنعكن إنو تسمعو الأغنية عا كل التطبيقات اللي موجودة عليها، تا كانت انحلت الإشكالية واليوم اكتر من أي وقت صرت أكيدة انو أهم قرار اخدتو مع شركة وتري انو تركتن وفهمكن كفاية !!!".