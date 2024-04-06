هذه الطريقة التي إتبعتها دنيا سمير غانم لخسارة وزنها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم عن الطريقة التي إتبعتها لخسارة وزنها الزائد.

وقالت دنيا: "وزني نزل من مجهود المسرح، لما بشتغل مسرح بخس غصب عني لأن المسرحية اللي بعملها فيها جري كتير، مثلا الفصل التاني منها في أغاني وبروفات كتير، والمسرح مش سهل ولكن ليه متعة مختلفة عن السينما والتليفزيون".

حديث دنيا هذا جاء خلال حلولها ضيفة على بودكاست Big Time الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب.

يذكر أن آخر اعمال دنيا سمير غانم عرضت كانت مسرحيتها "أنستونا" الاي قدمتها في المملكة العربية السعودية، وشارك في بطولتها بيومي فؤاد، سامي مغاوري، كريم عفيفي، عمرو عبد العزيز، والعمل من تأليف كريم سامي، وإخراج خالد جلال.

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