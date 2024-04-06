شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: تأثرت بمشهد توديع الجنود وكواليسه كانت هادئة من أجل دخولى فى المود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم دياب عن تأثره الشديد بأحداث مسلسل مليحة، الذي يعرض خلال الوقت الحالي في دراما رمضان 2024، قائلا إن هناك العديد من الأحداث التي تأثر بها خلال الأحداث منها مشهد توديعه للزملاء الجنود.

وتابع خلال حواره لـ ”الخليج 365” أنه على الرغم من صعوبة المشهد إلا أن كواليسه كانت هادئة جدًا، والمخرج عمرو عرفة حرص على جعل اللوكيشن هادئًا بدون أى صوت من أجل أن أكون داخل الحالة بشكل جيد.

وأشار أنه تأثر أيضًا بمشهد وفاة الجد غالى "أنور خليل"، ومشهد زيارة وتعزية أهل الشهيد فى الحلقة الـ6، موضحًا: "لم أبك به لأنه لم يفترض على البكاء أثناء التعزية، ولكن التأثر كان واضحًا للغاية، لأننى كنت أضع نفسى فى الموقف، بالإضافة إلى أن مشاهد الأكشن كانت صعبة جدا، لأننى أنفذها بنفسى".

يعرض مسلسل مليحة يوميا في النصف الثاني من رمضان على قناة ON في تمام الساعة 11:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحا، وعلى قناة CBC في تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحاً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، وروفي الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.